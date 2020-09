La Gazzetta dello Sport: "Kulusevski e la Signora. Un'attrazione fatale come per Baggio e Sivori"

"Kulusevski e la Signora. Un'attrazione fatale come per Baggio e Sivori", si legge di spalla in apertura su La Gazzetta dello Sport. Subito un grande feeling tra i bianconeri e il loro nuovo acquisto, che in pochissimo tempo ha già fatto breccia. E il quotidiano azzarda il paragone con i grandissimi nomi del passato juventino.