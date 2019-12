La Gazzetta dello Sport: "Kulusevski-Inter, ci vuole il jolly"

L'Inter aumenta il pressing per il talento classe 2000 dell'Atalanta che tanto bene sta facendo al Parma. Il vero nodo è accontentare il Parma, così La Gazzetta dello Sport titola: "Kulusevski-Inter, ci vuole il jolly". Detto che la situazione dei gialloblù in classifica è ora più che positiva, ci sono almeno un paio di nomi nel radar degli emiliani che potrebbero risultare utili per sbloccare l’affare. Il primo è quello di Dimarco, ai margini della squadra di Conte e che a Parma è già stato la scorsa stagione. Il secondo è quello di Barrow, attaccante dell’Atalanta, sul quale va registrato anche l’interesse del Verona.