La Gazzetta dello Sport: "Kulusevski menu Inter". Ieri incontro a parte

Si infiamma il mercato dei nerazzurri. "Kulusevski menu Inter" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Zhang a pranzo con l'Atalanta: il tuttocampista è più vicino. L'obiettivo dell'Inter è quello di bloccarlo subito per giugno. Il Parma infatti non sembra disposto a liberare il giocatore arrivato in prestito fino a fine stagione. Intanto Stankovic saluta: va ad allenare la Stella Rossa.