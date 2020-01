La Gazzetta dello Sport: "Kulusevski per l'estate"

© foto di Mattia Verdorale

"Kulusevski per l'estate". Questo il titolo a pagina 6 de La Gazzetta dello Sport sul nuovo acquisto bianconero. Costato 44 milioni, visite ok per lo svedese: firma per 4 anni No alla contropartita Pjaca: resta in Emilia in prestito. Queste alcune parole del fantasista: "Conta solo vincere, il 2020 non poteva iniziare meglio. Con Sarri migliorerò, ora penso al Parma".