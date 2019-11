"Kulusevski-Zaniolo, la stirpe che comanda": questo l'editoriale a firma Luigi Garlando sulle pagine della Gazzetta dello Sport di oggi. Si parla del nuovo che avanza, del nuovo talento che avanza in Serie A. Dejan Kulusevski, classe 2000 del Parma ma di proprietà dell'Atalanta, e Nicolò Zaniolo, classe '99 della Roma. "All’ora di pranzo Dejan Kulusevski si è mangiato gli occhi di tutti. Gol e prestazione da applausi. Bologna-Parma gli ha fatto da contorno con Fabio Paratici in tribuna a prendere appunti". Tutti in fila per lui e per Zaniolo: "Il loro tesoro è la combinata potenza fisica-qualità tecnica che li rende preziosi nelle due fasi. Il loro pezzo forte, come dimostrato da Kulusevski ieri e da Zaniolo in Nazionale, è lo strappo secco, la progressione che stronca, la resistenza alla velocità e la sapiente conduzione di palla, tenuta vicina al piede, durante la corsa. Queste qualità li rendono difficilmente marcabili".