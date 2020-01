© foto di stefano tedeschi

Spazio al cambio di allenatore in casa Ascoli dopo l’esonero di Paolo Zanetti nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport. “L’Ascoli ha deciso. Sarà Stellone il nuovo tecnico”, è il titolo del quotidiano che poi continua: “Manca solo l’ufficialità, ma sarà Roberto Stellone a sostituire sulla panchina dell’Ascoli l’esonerato Paolo Zanetti. L’annuncio verrà dato oggi via Skype dal patron Massimo Pulcinelli. Per tutta la giornata si sono susseguite voci sui papabili alla panchina, con una vera concorrenza per Stellone rappresentata da Pillon, più che da Aglietti. L’accordo col neo tecnico è fino a giugno 2021”.