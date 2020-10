La Gazzetta dello Sport: "L'ASL di Torino segnala CR7 e co. Sarà ammenda?"

"L'ASL di Torino segnala CR7 e co. Sarà ammenda?" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Cristiano Ronaldo, Buffon e Demiral hanno lasciato il J Hotel, quasi tutti per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. L’ASL di Torino ha trasmesso alla Procura i nomi dei calciatori bianconeri. Chi ha lasciato l’Italia per raggiungere le rispettive nazionali è perseguibile per violazione dell’art. 650 del codice penale. Che cosa rischia? Probabilmente un’ammenda nell’ordine dei 400-500 euro.