La Gazzetta dello Sport: "L'asse Conte-Zhang è saldo ma per l'Inter è l'ora di svoltare"

L'Inter si stringe intorno al suo tecnico: "Il fiume di parole che scorre dall'assemblea dei soci - si legge su La Gazzetta dello Sport - ha scavato una trincea intorno ad Antonio Conte". La fiducia, in sostanza, non è mai stata in discussione: c'era, c'è e ci sarà. Nel pomeriggio i nerazzurri sfideranno il Sassuolo, la rivale peggiore per chi avrebbe bisogno soltanto di una serata tranquilla per ritrovare fiducia, ma secondo la rosea è anche "l'occasione per un successo ad alto impatto scenico". Ci può essere delusione per il modo in cui è partita questa annata, ma è sbagliato immaginare un'Inter senza Conte, e fuori dalla trincea - chiosa il quotidiano - c'è un campionato che aspetta i nerazzurri.