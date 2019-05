© foto di stefano tedeschi

Ampio spazio dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicato all'impresa compiuta nell'arco di questa stagione dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La rimonta sul Sassuolo, grazie alle reti di Duvan Zapata, Papu Gomez e Mario Pasalic, regalano ai nerazzurri il coronamento di un'annata da sogno che li porterà a disputare la prossima Champions League, competizione alla quale gli orobici parteciperanno per la prima volta nella loro storia. Grande gioia per il tecnico che commenta: "Grazie ai giocatori. Sarà sempre più difficile confermarsi". Spazio dunque ad una possibile permanenza sulla panchina della dea anche per la prossima stagione, con il pressing della Roma che continua a farsi insistente.