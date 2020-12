La Gazzetta dello Sport: "L'Europa torna la casa del Milan. Hauge grande acquisto"

Il Milan batte il Celtic e strappa il pass per i sedicesimi di Europa League: "Una rimonta e per vie un po' traverse, ma qualificato", commenta La Gazzetta dello Sport. "È vero che l'habitat del Diavolo rimane la Champions", aggiunge poi il quotidiano, ma "per riabituarsi al brivido del dentro o fuori l'EL va benissimo". Per la prima volta, inoltre, i rossoneri sono riusciti a vincere un match europeo dopo essere andati sotto di due reti.

Può capitare di sbagliare l'avvicinamento mentale, ma occorre assimilare la lezione. Alla desolazione iniziale segue una grande reazione, con tanto di rimonta e sorpasso. Mancava Ibra, ma è stata più che altro la serata di Hauge: "Il giovane norvegese abituato al freddo ha riscaldato San Siro vuoto e gelido con due pezzi d'autore, il gol del 3-2 e l'assist per il 4-2 di Diaz. Gran bell'acquisto, questo Hauge", osserva la rosea.