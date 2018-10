La Gazzetta dello Sport: "L'Inter al derby cerca i gol dei debuttanti"

© foto di Pierpaolo

Si sente già profumo di derby a Milano. La Gazzetta dello Sport ne parla in chiave Inter, titolando così in prima pagina: "Nainggolan&C., l'Inter al derby cerca i gol dei debuttanti". Già, perché per tanti nerazzurri sarà la prima Stracittadina meneghina e proprio dall'ex Roma Luciano Spalletti si aspetta qualcosina in più.