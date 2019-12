La Gazzetta dello Sport: "L'Inter batte i primi colpi"

L'Inter, unica italiana a non aver passato il turno in Champions, pensa al futuro e al mercato invernale. "L'Inter batte i primi colpi" scrive La Gazzetta dello Sport nel taglio alto della sua prima pagina odierna. Kulusevski e Marcos Alonso i rinforzi per Antonio Conte, già a gennaio. Marotta è a lavoro per accontentare il suo tecnico Antonio Conte ma deve blindare Lautaro Martinez, tentato dal Barcellona.