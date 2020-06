La Gazzetta dello Sport: "L'Inter e la solita perdita di... Sensi"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola oggi sull'ennesimo infortunio di Stefano Sensi: "L'Inter e la solita perdita di... Sensi". Ora, come ieri, il morale di Stefano Sensi è legittimamente basso, molto basso: il centrocampista interista è incappato in un altro infortunio, il quinto della sua travagliata stagione. Stagione che doveva essere della consacrazione, del salto di qualità, della ribalta anche internazionale. Era cominciata proprio sul quella via. Solo qualche giorno fa uno come Modric gli faceva i complimenti “via Gazzetta”, mentre Conte si diceva felice di poter tornare a contare sul centrocampista che aveva illuminato la fine dell’estate. Poi un’altra “mazzata”.