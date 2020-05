La Gazzetta dello Sport: "L'Inter ritenta l'assalto a Cavani"

"L'Inter ritenta l'assalto a Cavani", titola in taglio basso La Gazzetta dello Sport, a proposito del mercato dei nerazzurri che stanno opponendo resistenza all'assalto del Barcellona per Lautaro Martinez, e nel frattempo continuano a guardare al mercato degli svincolati. Nel PSG ci sarà un solo posto in attacco, o per Icardi, che vuole restare, o per Cavani, che non vuole rinnovare. Così l'ad nerazzurro Marotta ci riprova per portare a Milano l'uruguaiano.