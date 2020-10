La Gazzetta dello Sport: "L'Inter spreca, con i pareggi non si va agli ottavi"

"L'Inter spreca, con i pareggi non si va agli ottavi" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola stamani analizzando lo 0-0 dell'Inter in casa dello Shakhtar. D'accordo le traverse di Barella e Lukaku, ok il rigore non concesso sul belga, passi l'errore di Lautaro Martinez ma quella con lo Shakhtar - scrive Sebastiano Vernazza - era una partita da vincere perché "l'Inter l'ha governata e lo Shakhtar non ha fatto altro che difendere lo 0-0". Occasione persa per l'Inter. I nerazzurri hanno 2 punti dopo 2 partite, la classifica nel girone si complica: con i pareggi non si va agli ottavi.