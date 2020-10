La Gazzetta dello Sport: "L'Inter zoppica e Conte si affida alla certezza Lukaku"

"L'Inter zoppica e Conte si affida alla certezza Lukaku", titola stamane La Gazzetta dello Sport in vista del debutto in Champions dei nerazzurri. Conte non cambia: il rischio sarebbe troppo alto dopo la delusione patita nel derby contro il Milan. Meglio non toccare quello che funziona di questa Inter e così Romelu Lukaku resterà al centro dell'attacco nerazzurro. 8 gare consecutive a segno per il belga, alle spalle solo di Lewandowski (9) e Ronaldo (11). L'inseguimento al primo posto continua.