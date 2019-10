© foto di stefano tedeschi

"Ora l'obiettivo di Mancini è l'Italia testa di serie", titola così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sull'Italia. Dopo aver ottenuto qualificazione ad Euro2020 e primo posto nel girone, l'Italia di Roberto Mancini ha un ulteriore obiettivo: essere testa di serie al prossimo Europeo. Per farlo servirà continuare a vincere perché solo delle dieci prime classificate saranno teste di serie. Ed inoltre sarà importante per il ranking FIFA essere tra le prime dieci europee per essere testa di serie alle prossime qualificazioni Mondiali.