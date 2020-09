La Gazzetta dello Sport: "La A va avanti"

"La A va avanti", titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto, relativa alla situazione Covid in Serie A, con il Genoa che ha trovato ben 14 positivi. La Serie A vuole continuare a giocare, ma il timore di trovare nuovi positivi è alto. La Lega e la FIGC sono per non rinviare né Genoa-Torino nè Juventus-Napoli, rispettando le norme UEFA: un ruolo importante lo giocheranno i tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori del Napoli dopo il match con i rossoblu.