La Gazzetta dello Sport: "La carica di Higuain per il Milan 2"

"La carica di Higuain per il Milan 2". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che in prima pagina dedica spazio anche al Milan, atteso dall'impegno in Europa League contro il Dudelange: "Io non lascio", le parole del Pipita che poi apre anche ad Ibrahimovic. Intanto la Lazio, già ai sedicesimi, va a Cipro contro l'Apollon.