La Gazzetta dello Sport: "La carta Abodi per la svolta in Federcalcio"

Il prossimo 22 ottobre è previsto il voto per la presidenza FIGC, ancora commissariata dopo il flop degli ultimi mesi. "Le elezioni", se ne parla anche sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che di spalla scrive: "La carta Abodi per la svolta in Federcalcio". Il quotidiano riporta un'indiscrezione secondo cui il presidente del Credito Sportivo, già a capo della B, piaccia alla Lega di A ed in passato - si legge - è stato sostenuto anche da Aic e Lega Pro.