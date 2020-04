La Gazzetta dello Sport: “La festa è finita! Carabinieri a casa Di Tacchio”

Spazio a quanto accaduto in casa Salernitana con la festa, che viola il lockdown, che ha coinvolto cinque calciatori sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “La festa è finita! Blitz dei carabinieri a casa Di Tacchio”. “Questa volta il capitano non ha dato l’esempio perché il centrocampista ha provato a dribblare inutilmente i decreti per festeggiare il traguardo dei 30 anni. Francesco Di Tacchio, non pensando alle conseguenze legate alle restrizioni di questo periodo e ai limiti imposti dal Governo sul distanziamento sociale, ha invitato a casa alcuni compagni. Alla fine, però, sono arrivati i carabinieri e sono tutti finiti in fuorigioco”.