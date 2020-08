La Gazzetta dello Sport: "La galassia di Friedkin, e la Roma rifà l'americana"

In taglio alto sull'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport c'è spazio per il cambio di proprietà in casa Roma: "La galassia di Friedkin, e la Roma rifà l'americana", si legge. Un impero da nove miliardi e un piano per ritornare a vincere. I gioielli resteranno, secondo il quotidiano, anche se l'eredità lasciata da Pallotta è pesante.