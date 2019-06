La Gazzetta dello Sport: "La Juve aspetta l'ok per Sarri"

© foto di WilMan

In casa Juventus continua a tener banco la trattativa per arrivare a Maurizio Sarri. Il futuro allenatore bianconero (a meno di clamorosi dietrofront) a brevissimo potrebbe passare da Londra a Milano. E la Gazzetta dello Sport, nelle pagine interne, titola così sull'avvenimento: "Segnali di fumo. Incontro col Chelsea. Svolta in arrivo? La Juve aspetta l'ok per Sarri. Ramadani ha visto i Blues. Abramovich può liberare il tecnico in giornata".