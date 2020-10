La Gazzetta dello Sport: "La Juve rischia la goleada. Neanche contro Messi è lecito perdere così"

vedi letture

Così La Gazzetta dello Sport sul match di Champions in cui la Juventus è stata sconfitta dal Barcellona: "La Juve rischia la goleada. Neanche contro Messi è lecito perdere così". Il Var cancella tre gol a Morata, ma gli spagnoli meritano e sprecano di tutto. Pirlo al primo ko. Poche idee, poco movimento. Contro Messi perdere è lecito, ma non così, rischiando la goleada. In un club come quello bianconero servono i risultati. Decidono Dembélé e Leo.