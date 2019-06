La Gazzetta dello Sport: "La Juve tenta Chiesa. Missione Antognoni"

© foto di WilMan

La nuova Fiorentina, oltre ai tanti acquisti previsti, dovrà evitare una cessione pesante. Quella di Federico Chiesa. L'attaccante, figlio d'arte, interessa e non poco ai campioni d'Italia bianconeri. Ma i toscani cercheranno di non perderlo. Il tutto è analizzato oggi al proprio interno dalla Gazzetta dello Sport: "Commisso lo vuole viola. Lui è tentato dalla Juve. Antognoni va in missione. Il dirigente dovrà convincere Federico a restare. Gandini in pole come ad e ds sarà Pradè. Un ruolo per Batistuta?", la titolazione sulle vicende della Fiorentina.