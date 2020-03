La Gazzetta dello Sport: "La proposta di Chiellini sui tagli di stipendio della Juve"

Sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport si parla anche del taglio di stipendio per i calciatori: "La proposta di Chiellini sui tagli di stipendio ai compagni della Juventus". Sono tre le proposte del difensore bianconero: la prima prevede lo stipendio di marzo pagato, poi in caso di sospensione delle ostilità retribuzione interrotta fino alla ripresa, se invece si tornerà in campo i giocatori prenderanno i soldi nel periodo in cui si disputeranno gli incontri ma la parte verrà pagata più in la; la seconda proposta prevede la rinuncia dei giocatori a due mesi sui prossimi quattro di stipendio in caso di sospensione definitiva, a uno su quattro in caso di ripartenza; L’ultima opzione è rinunciare subito a un mese e mezzo di compensi dei prossimi quattro, indipendentemente dal destino della stagione 2019-20 sempre con pagamento posticipato degli stipendi.