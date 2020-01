© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Ripescata in C in estate, ora verso il ruolo di capolista. Sorprende la Reggiana di Massimiliano Alvini, celebrata da La Gazzetta dello Sport: "La Reggiana cala il tris e adesso punta la vetta. Ravenna, va tutto storto". Che guarda poi anche al Ravenna: "La squadra di Alvini vince ancora, ma stavolta fatica. Errori e sfortuna: 8 sconfitte in 11 gare per l’ex Foschi".