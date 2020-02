© foto di stefano tedeschi

"La ricarica Toro". questo il titolo in taglio alto su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dedicato al Torino, che ieri ha ufficializzato il cambio in panchina, con Moreno Longo che prende il posto di Walter Mazzarri. Il presidente Urbano Cairo saluta l'ex tecnico: "Lo stimo, ma serviva una scossa". Poi sul nuovo tecnico: "Longo granata vero, resettiamo e ripartiamo". Poi le prime parole del tecnico: "Voglio la garra, il nostro DNA".