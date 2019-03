La Gazzetta dello Sport: "La rincorsa di CR7 e la sfida dei rivali"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"La rincorsa di Ronaldo e la sfida dei suoi rivali". Questo il titolo in taglio alto nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport di questa mattina. Cristiano al lavoro per essere a disposizione per la gara contro l'Ajax, ma con prudenza. Quagliarella e Piatek si sfideranno invece a Marassi a colpi di Eurogol.