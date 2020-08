La Gazzetta dello Sport: "La Roma è di Friedkin"

"La Roma è di Friedkin", titola il Corriere dello Sport in taglio alto, dedicato al cambio di proprietà in casa Roma che oggi sarà ufficiale. Closing fissato per oggi, con le firme sui contratti a Londra: l'era Pallotta si chiude senza successi. Il texano neo proprietario manderà il figlio nella capitale per iniziare a costruire la Roma del futuro. E sul mercato intanto si pensa all'idea Maksimovic al posto di Under.