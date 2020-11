La Gazzetta dello Sport: "La Roma richiama Totti. I Friedkin al tavolo con l'ex capitano"

"Quel famoso caffè finalmente se lo sono preso davvero". Esordisce così La Gazzetta dello Sport, che lancia l'ipotesi di un ritorno a Trigoria di Francesco Totti: "L'ex capitano giallorosso si è visto proprio con Dan e Ryan Friedkin, i nuovi proprietari della Roma. È stata l'occasione per conoscersi meglio, guardarsi negli occhi e anche piacersi. Ma, soprattutto, per capire come iniziare a poter lavorare insieme".

A fare da tramite è stato il CEO Guido Fienga, in virtù degli ottimi rapporti che ha mantenuto nel tempo con Totti. L'idea nasce dalla voglia di ridare presto un'anima e un cuore al club giallorosso: "A Totti - scrive la rosea - è stato offerto un ruolo rappresentativo, diciamo da bandiera istituzionale del club. Francesco ha ringraziato, a sua volta rilanciando: va bene fare la bandiera - e ci mancherebbe altro per uno che bandiera ci si sente dentro da sempre - ma parallelamente ci deve essere anche un ruolo operativo. Di fatto, non è un segreto che Totti si veda bene nei panni del direttore tecnico". L'idea dell'ex capitano è quella di una struttura dirigenziale anche snella, che nella parte sportiva coinvolga i Friedkin, Fienga e il futuro d.s. I Friedkin, dal canto loro, hanno registrato la richiesta, con le parti che si sono lasciate bene, promettendosi di rivedersi presto.