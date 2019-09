La Gazzetta dello Sport: "La Roma sorride: Mkhitaryan e Dzeko in gol"

© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport trova spazio il match del girone dell'Italia tra Armenia e Bosnia, conclusosi con il risultato di 4 a 2 in favore degli armeni. Così la rosea titola: "Mkhitaryan e Dzeko implacabili, ma a sorridere è la Roma". I due attaccanti giallorossi trovano la via della rete, con Mkhitaryan autore di una doppietta ed il centravanti in gol. Ottimi segnali per la Roma, che presto potrà vederli all'opera insieme.