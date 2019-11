La Gazzetta dello Sport: "La Roma vola davanti ad Erdogan"

© foto di stefano tedeschi

Bella vittoria in trasferta per la Roma di Paulo Fonseca, che in Turchia, sotto l'occhio attento del premier Erdogan, si impone per 3 a 0 sul Basaksehir, facendo un grosso passo in avanti in ottica qualificazione ai sedicesimi di finale. Ora è tutto nelle mani dei giallorossi: basterà un pareggio contro il Wolfsberg per passare come seconda. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "La Roma vola davanti ad Erdogan"