© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre all'Inter con il Genoa, match di cui La Gazzetta dello Sport ha scritto in primo piano, in taglio basso è tempo di soffermarsi anche sugli altri due anticipi. In primis c'è il colpaccio della SPAL sul campo del Torino, in rimonta, che permette agli estensi di lasciare l'ultimo posto in classifica. "La Spal ribalta un Toro in 10", titola il quotidiano rosa: "Mazzarri amaro 'Va tutto storto'". Piccolo spazio anche per l'anticipo delle 15 tra Udinese e Cagliari: "Fofana rilancia l'Udinese, Cagliari al 2° k.o. di fila".