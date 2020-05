La Gazzetta dello Sport: "Lautaro ha 10 milioni di motivi per il Barça. No Inter a Vidal"

"Lautaro ha 10 milioni di motivi. No Inter a Vidal nell'affare" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Lautaro Martinez ha per le mani un contratto da 10 milioni di euro a stagione: questa è l’offerta del Barça, parametri di ingaggio non sostenibili per l’Inter. Arturo Vidal piace ai nerazzurri ma extra-trattativa.Marotta e Ausilio vogliono che la parte contante non scenda sotto quota 90. E che a questa vengano aggiunte una-due contropartite. I nomi sono sempre i soliti: Semedo e il brasiliano Emerson Royal.