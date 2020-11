La Gazzetta dello Sport: "Lautaro ha fallito un altro esame. Il Barça gli è rimasto in testa"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno all'Inter con il titolo seguente: "Lautaro ha fallito un altro esame. Il Barça gli è rimasto in testa". L'argentino in calo netto dal post lockdown e senza Lukaku ha fallito la vera prova di maturità. Non segna dal 4 ottobre, 5 partite e mezza, 418' in campo senza gol: la fase involutiva è evidente. Dallo stop causa Covid non è più stato lo stesso, non il calciatore di cui Conte rivendicava orgogliosamente l'esplosione, quello della cessione a tre cifre. Il Barcellona resta nella testa anche quando svanisce, hai voglia a pensare che l'occasione si ripresenterà in futuro.