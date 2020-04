La Gazzetta dello Sport: "Lautaro, l'Inter non fa sconti"

"Lautaro, l'Inter non fa sconti", taglio basso de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicato a Lautaro Martinez e all'Inter, che non ha nessuna intenzione di svendere il suo gioiello, sul quale da tempo si sono posati gli occhi del Barcellona. Il club nerazzurro ha fissato la base di trattativa: per sedersi al tavolo ci vogliono 90 milioni cash. Poi si potranno inserire contropartite utili alla causa nerazzurra e non meri riempitivi, per arrivare alla fatidica soglia dei 111 milioni di euro.