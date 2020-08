La Gazzetta dello Sport: "Lavagna Inter"

"Lavagna Inter", si legge in taglio laterale su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L'Inter di Antonio Conte è l'unica italiana ancora non in vacanza, e sta lavorando duramente per presentarsi alla semifinale di Europa League di lunedì senza aver lasciato nulla al caso. La sfida agli ucraini dello Shakhtar Donetsk, che vale la finale, potrà essere decisa da cinque uno-contro-uno, così mister Conte sta preparando il match alla lavagna, per non perdere gli scontri sulle fasce, che potrebbero rivelarsi fondamentali.