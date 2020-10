La Gazzetta dello Sport: "Lazio decimata ma col Torino si gioca, niente rinvio"

L'emergenza in casa Lazio non è finita, anzi sembra peggiorare. Il totale degli indisponibili sale a 14 e di questi quelli indisponibili per infortunio sono tre. Su undici aleggia l'ombra della positività al Covid. Ieri l'intero gruppo squadra si è sottoposto ai tamponi di controllo al fine di fare chiarezza sul loro effettivo numero e sulla presenza o meno di positivi. La ventilata ipotesi di chiedere il rinvio per la gara contro il Torino non è stata presa in considerazione dalla società. Fissato nuovo giro di tamponi prima della partenza per Torino. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.