La Gazzetta dello Sport: "Lazio e Benevento, che colpi. I fratelli Inzaghi fanno festa"

"Lazio e Benevento, che colpi. I fratelli Inzaghi fanno festa". Altro titolo in taglio basso per La Gazzetta dello Sport, che completa il racconto degli anticipi soffermandosi anche su Simone e Filippo Inzaghi, rispettivamente vincenti con Lazio e Benevento contro Cagliari e Sampdoria. Piccolo spazio anche per la notizia del giorno in casa Genoa: "Perin positivo, Genoa alle 18". Il Grifone sarà impegnato contro il Napoli.