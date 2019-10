© foto di stefano tedeschi

"Lazio, il Rennes spaventa Inzaghi", titola così, in taglio laterale, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Bella vittoria interna per la Lazio di Simone Inzaghi, che prima va sotto contro il Rennes, poi grazie all'ingresso di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, trova pareggio e gol vittoria. Finisce 2 a 1 con le reti di Milinkovic-Savic ed Immobile nella ripresa.