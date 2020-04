La Gazzetta dello Sport: "Lazio, piano Champions: poker di rinforzi"

vedi letture

Il calciomercato non si ferma mai. Specialmente se stai per tornare nell'Europa che conta. La Gazzetta dello Sport, in merito al club di Lotito, titola così nelle pagine interne dell'edizione oggi in edicola: "Lazio, scatta il piano Champions. Poker di rinforzi per Inzaghi. Già definito l’arrivo del centrocampista Escalante. Organico da ampliare per la Coppa: caccia a difensore, esterno e attaccante".