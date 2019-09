La Gazzetta dello Sport: "Lazio senza Immobile, Roma sfida turca"

Taglio laterale de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicato alle due romane che questa sera saranno impegnate nella prima giornata di Europa League: "Lazio in Romania senza Immobile, Roma sfida turca". Per la Lazio sfida in trasferta, sul campo dei rumeni del Cluji, senza l'attaccante di riferimento Ciro Immobile, nemmeno convocato per sfruttare un turno di riposo, mentre la Roma ospita all'Olimpico il Basaksehir, formazione turca del presidente Erdogan.