La Gazzetta dello Sport: "Lazio shock! Una nuova perizia rileva 18 positivi in più"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'inchiesta sui tamponi nei confronti dei biancocelesti con il titolo seguente: "Lazio shock! Una nuova perizia rileva 18 positivi in più". Riprocessati quelli effettuati dal club di Lotito presso la Futura Diagnostica con un responso clamoroso: su 95 tamponi per l'Ospedale Moscati di Avellino le positività non sarebbero 7, ma ben 25. La virologa Maria Landi che ha condotto la perizia ha evidenziato come 18 tamponi hanno dato esito opposto. Al momento c'è grande riserbo, entrambi gli istituti dovranno fornire le adeguate spiegazioni, ma la domanda è: com'è possibile?