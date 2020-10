La Gazzetta dello Sport: "Le dichiarazioni di Eriksen e un'altra occasione persa"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dà spazio alla situazione di Eriksen in casa nerazzurro. Il danese sta passando una serie di difficoltà, sia in campo che fuori, dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa che poco sono piaciute ad Antonio Conte e alla Pinetina. E poi c'è il Conte-pensiero, interpretato dal quotidiano dalle parole del tecnico in risposta a quelle di Eriksen: per il danese, ho anche cambiato modulo, ora sta a lui dimostrare quel che non ha ancora fatto vedere. Ma molto probabilmente non lo farà neanche oggi nel derby perché al suo posto dovrebbe giocare Brozovic.