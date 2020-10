La Gazzetta dello Sport: "Le idee di Pirlo"

"Le idee di Pirlo", titola all'interno La Gazzetta dello Sport. Sette gare ravvicinate per la Juventus, da Crotone alla Lazio, passando per tre match di Champions. I bianconeri sono chiamati ad un tour de force non indifferente, con anche Cristiano Ronaldo che dovrà gestire le forze. Fino all'8 novembre mister Andrea Pirlo avrà bisogno di tutti, con diverse rotazioni di partita in partita. Serviranno 15/16 titolari intercambiabili: è tempo di nuove soluzioni in casa Juventus.