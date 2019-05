© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Col passare dei minuti, al Via del Mare, il sogno Serie A si faceva sempre più tangibile. Prima il gol di Petriccione, poi il 2-0 di La Mantia. Già si esultava, poi la reazione dello Spezia ha reso tutto più difficile. Ma il Lecce è riuscito comunque a vincere e, avendo il destino nelle proprie mani, a conquistare la Serie A. Si fa ancora festa, come stanotte. Anche La Gazzetta dello Sport ne parla in prima pagina: "Lecce in festa: è A dopo 7 anni. Liverani dalla C al paradiso".