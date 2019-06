La Gazzetta dello Sport: "Lega, schiaffo alla SuperChampions"

© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport trova spazio l'assemblea di ieri tenutasi in Lega di Serie A, con ordine del giorno la nuova SuperChampions. I club hanno votato compatti contrari, con ben 14 no ed un solo sì, quello della Juventus. Quattro i club astenuti. A spaventare la A sarebbe uno studio che ha rivelato di come gli introiti per il massimo campionato calerebbero del 70%. Così Gaetano Miccichè, presidente di Lega ha dichiarato: "Ceferin rifletta. Se c'è un fronte così compatto delle cinque maggiori leghe europee qualcosa devono cambiare".