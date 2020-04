La Gazzetta dello Sport: "Liverpool in ansia per Dalglish in isolamento"

"Liverpool in ansia per Kenny Dalglish, è in isolamento. La leggenda dei Reds positivo al test del coronavirus ma è asintomatico". Così La Gazzetta dello Sport, nella sezione estera di questa edizione pasquale, titola sul 69enne scozzese, ex calciatore e allenatore dei Reds. Una delle bandiere più importanti del popolo della Kop è risultato positivo al Coronavirus.