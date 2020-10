La Gazzetta dello Sport: "Lo sfogo di Eriksen"

Nell'edizione odierna, La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla questione Eriksen, che sta tenendo banco in queste ore in casa Inter: "Lo sfogo di Eriksen", titola a pagina sei il quotidiano. Avviso all'Inter e a Conte del danese: "Non voglio passare l'autunno in panchina". "Strappo polemico o strano grido d'aiuto?", si interroga la rosea. Quel che è certo è che l'ex Tottenham fatica a sentirsi riserva: "Non sono abituato a giocare poco".